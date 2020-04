Horeca-uitzender Mise en Place failliet

In een videotoelichting laten de eigenaren weten geen andere weg te zien dan het aanvragen van het faillissement door de onverwachte zware terugval van de omzet als gevolg van de coronacrisis.

Een medewerker van een vestiging in Amsterdam benadrukt dat het bedrijf vanwege de sluiting van alle horecabedrijven en het stopzetten van evenementen door de beperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus al weken bijna geen inkomsten meer heeft.

Mise en Place heeft meer dan vijftig kantoren met onder meer vestigingen in de Brabantse steden Eindhoven en Breda. In Noord-Holland heeft de horeca-uitzender ook in Haarlem een filiaal.