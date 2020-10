Michelingids komt eind maart 2021 uit

Het evenement vindt vanwege de covid-19 crisis twee maanden later plaats dan gebruikelijk. Naar jaarlijkse traditie wordt tijdens de ceremonie de volledige lijst onthuld van restaurants die de inspecteurs hebben bekroond met een felbegeerde Michelinster, een bibgourmand of een Michelinbordje. Als de gezondheidssituatie het toelaat, zal het evenement zowel fysiek als digitaal plaatsvinden. Het DeLaMar Theater in Amsterdam zal opnieuw het decor vormen.

Internationaal direteur Gwendal Poullennec van de Michelingidsen: „Onze inspecteurs blijven naarstig restaurants bezoeken en ondersteunen volop de Nederlandse horeca, die voor grote uitdagingen blijft staan. Het uitstel van de sterrenceremonie en de keuze om een volledig digitale gids te lanceren geeft ons de nodige tijd om ons inspectiewerk in de best mogelijke omstandigheden af te werken. We blijven eerlijk ten opzichte van de restaurateurs die geweldig werk leveren in deze onzekere tijden.”

Zeker is dat voormalig driesterrenchef Jacob Jan Boerma bij de uitreiking zal zijn. Al was het alleen maar om te zien hoe zijn discipelen bij Voltaire (*) op Parc Broekhuizen te Leersum en The White Room (*) in Grand Hotel Krasnapolsky ervoor staan. Hoewel sterrenchef af, kookte Boerma voor zo’n twintig speciale gasten in tien gangen de sterren van de hemel in de royal suite van Krasnapolsky met uitzicht op de Dam en het Koninklijk Paleis.

„Ik doe dit af en toe. Ook heb ik buitenlandse projecten. Het is goed achter de pannen te blijven staan”, sprak Boerma. Zijn vrouw Kim Veldman liet opnieuw zien tot de beste gastvrouwen van Nederland te horen. Is hun restaurant De Leest in Vaassen al verkocht? „Neen, we hadden een koper, maar door corona is de verkoop niet doorgegaan.” Wordt vervolgd.