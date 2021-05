Beleggers lijken nieuwe hoop te krijgen op overname KPN

Begin mei gonsde het ook al van zulke geruchten, en maakte KPN uiteindelijk bekend dat het twee keer was benaderd voor een overname: door de Amerikaanse private-equityreus KKR en door een Zweeds-Amerikaans consortium van EQT en Stonepeak. Beide vrijers kregen hetzelfde antwoord: geen interesse.

Die afwijzing zou in elk geval EQT en Stonepeak niet hebben gedeerd, zij zouden volgens ingewijden werken aan een nieuwe poging om KPN te verleiden. EQT is in ons land ook al eigenaar van de glasvezel van Delta, en zou daar het netwerk van KPN aan kunnen toevoegen.