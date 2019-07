Prijs ijzererts flink gedaald na opmars

De prijs van een ton ijzererts zakte met wel 6,2 procent, tot ruim 107 dollar. Maandag werd nog het hoogste niveau in vijf jaar tijd bereikt, mede door slecht weer in Australië waardoor leveringen van ijzererts aan China werden verstoord. Branchevereniging China Iron & Steel Association zei dat de prijzen te sterk zijn opgelopen en ziet graag dat die weer op "redelijke" niveaus terugkeren. Er is gevraagd om een onderzoek naar de rally die de ijzerertsprijs de afgelopen tijd beleefde.

Volgens de industriegroep zijn er inmiddels geen aanbodproblemen meer bij ijzererts, omdat de productie in Brazilië weer herstellende is na een dambreuk bij een mijn eerder dit jaar en de Chinese binnenlandse productie groeit. Mogelijk kan er in de tweede helft overaanbod optreden door een afzwakkende staalproductie in China, aldus de brancheorganisatie.