Prijs bitcoin stijgt mee met aantal zoekopdrachten

Het onderzoek wijst uit dat de prijsontwikkeling van bitcoin een zeer grote overeenkomst toont met het aantal bitcoin gerelateerde zoekopdrachten. De prijs stijgt als er op Google vaker naar de digitale munt wordt gezocht en daalt als het zoekvolume afneemt.

De onderzoekers stellen dat er een zekere logica is. Bij een koersstijging stijgt het enthousiasme en gaat men meer op zoek naar de redenen hierachter. Ze vinden het voorbarig om te concluderen dat het volume aan zoektermen een voorspelling doet over de prijsontwikkeling.

‘Bitcoin kopen’ zwakte af in december

In 2017 werd 2,5 miljoen keer de zoekterm ’bitcoin’ in Google ingetikt. ‘Bitcoin’, ‘bitcoin koers’ en ‘koers bitcoin’ werden vanaf oktober gemiddeld 375.000 keer per maand gezocht. De zoekterm ‘bitcoin kopen’ maakte in december een minder sterke groei door dan andere zoektermen uit de top 5. Dit kan er volgens de onderzoekers op duiden dat er een grotere interesse is in bitcoins dan een daadwerkelijke intentie om te kopen.