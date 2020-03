Goedkoopste hypotheek betaald met pensioengeld

Vista bestaat pas twee jaar en leent onder meer geld uit van ambtenarenpensioenfonds ABP. Dat heeft via zijn pensioenbelegger APG in totaal €800 miljoen bestemd voor Vista, met name voor duurzame hypotheken.

Goedkoopste

Volgens De Hypotheekshop is Vista bij zowel annuïteitenhypotheken (1,04% tien jaar rentevast met NHG) als aflossingsvrije hypotheken (1,1%) de goedkoopste aanbieder. Daardoor gaat de geldverstrekker ook in het ’eindklassement’ aan de leiding.

In die top vijf staan verder Argenta, Obvion, Merius en NIBC. Argenta is een Belgische bank, Obvion is ook een Rabodochter en Merius is onderdeel van het moederbedrijf van De Hypotheekshop. NIBC is een Nederlandse zakenbank.

Annuïteitenhypotheken zijn goed voor bijna twee derde van alle hypotheken. Bij annuïteiten is de top vijf van scherpste geldverstrekkers volgens De Hypotheekshop Vista, Obvion, Reaal, Argenta, ASR.