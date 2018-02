Royal Delft doet pannen en bestek weg

Royal Delft is sinds 1653 producent van Delfts Blauw aardewerk. Doel van de onderneming is dat culturele erfgoed voor Nederland in stand te houden. Omwille van de schaalgrootte werd het assortiment de afgelopen jaren uitgebreid door middel van overnames in het huishoudelijke segment, waaronder pannenmaker BK Cookware en bestekfabrikant Koninklijke Van Kempen & Begeer.

Die bedrijven kampten de laatste tijd evenwel met felle concurrentie, die zij slechts met forse investeringen het hoofd kunnen bieden. Royal Delft steekt dat geld liever in Delfts Blauw, en besloot daarom vorig jaar de bestek- en pannenactiviteiten te verkopen aan het Belgische The Cookware Company.