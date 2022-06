Pijn bij restaurants om hogere betaling aan Thuisbezorgd.nl: ’Verdienen geen droog brood meer’

„Ik hou bijna geen winst meer over”, klaagt Vincent Anker van Burger Business in Nijmegen. „Thuisbezorgd misbruikt zijn macht. Restaurants verdienen geen droog brood meer!”

Gijs Weterings, directeur Nederland bij Thuisbezorgd, schrijft in zijn mailbericht dat deze beslissing noodzakelijk is voor Thuisbezorgd.nl om restauranteigenaren goed te kunnen blijven ondersteunen. „We hebben te maken met stijgende inflatie en hogere bedrijfskosten”, zegt Weterings. „Het is de eerste commissieverhoging in vier jaar, en in diezelfde periode hebben we de omzet per restaurant met gemiddeld 50% verhoogd.”

„Dit slaat nergens op”, fulmineert Anker. „Als die omzet al is gestegen, stijgt de vaste commissie die Thuisbezorgd vangt vanzelf mee. Onlangs heeft Thuisbezorgd de verwerkingskosten per order ook al verhoogd van €0,19 naar €0,21. Ook kun je een hogere plek kopen op de lijst die klanten te zien krijgen. Dat kost €2,50 per order. Die kosten betaal ik dan ook voor de orders van mijn vaste klanten die toch al hier bestellen.”

Vervelend

„Dit is de eerste verhoging van de commissie in jaren in meerdere landen”, reageert de woordvoerder van Just Eat Takeaway. „We begrijpen dat het vervelend is voor veel leveranciers. Thuisbezorgd.nl blijft de goedkoopste manier om reclame te maken en levert het gemiddelde restaurant ruim €120.000 aan extra omzet op. We leveren bovendien duurzame verpakkingsmaterialen, e-bikes en kleding, en bieden ondersteuning bij de inkoop.”

Het zijn argumenten die aan Anker niet zijn besteed. „Ik werk ook met Uber Eats en Deliveroo en die houden de commissie op 12% van de bruto omzet”, zegt de ondernemer. „Daar krijg ik veel meer voor terug. Zo betaalt Uber Eats mee aan acties en kan ik bij hen real time aanbiedingen doen. Zo kan ik tegen sluitingstijd nog snel maaltijden uitverkopen en dat is voor iedereen goed.”

Machtsmisbruik

De commissieverhoging kan volgens Anker niet uit. „Mijn nettomarge is 12%, dus als ik die hogere kosten ook moet gaan betalen, hou ik geen winst meer over. Bij klachten zegt Thuisbezorgd dat ik niet verplicht ben om van hun diensten gebruik te maken. Maar zo is het wel. Er zijn dagen bij dat 80% van mijn omzet via Thuisbezorgd gaat. Dit is puur machtsmisbruik!”

„Ondernemers hebben voortdurend te maken met prijsverhogingen, de ene beter onderbouwd dan de andere”, zegt Dirk Beljaarts, directeur Koninklijke Horeca Nederland. „Thuisbezorgd.nl levert ondernemers veel op, maar de afhankelijkheid is te groot. Dan helpt het niet als je je dan als een monopolist gedraagt.”