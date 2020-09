Gulle baas en dramatische belegging geliefd

Toch wel enigszins verrassend is dat het artikel over de recordgroei voor vermogens van Nederlandse huishoudens het beste gelezen werd. Misschien vanwege ongeloof of zelfs frustratie bij velen die het nu financieel extra zwaar hebben. Het zijn echter wel de cijfers over 2019, die uitwijzen dat het vermogen per persoon met 12,7% groeide tot ruim een ton.

Wie een eigen huis heeft, hoeft sowieso niet te klagen. De prijzen rijzen namelijk nog altijd de pan uit, in augustus lagen deze gemiddeld 8,2% boven die van een jaar eerder. De waardestijging van hun huis was bij velen dus hoger dan het netto-inkomen dat ze in die twaalf maanden verdienden.

Was het leedvermaak, nieuwsgierigheid of juist empathie? Feit is wel dat bezoekers doken op het artikel over een vrouw die €65.000 verloor met zeer riskante beleggingen en niet gecompenseerd hoeft te worden door haar bank.

Gelukkig was er ook aandacht voor de kleine mooie dingen in het leven. Zoals de donatie van £1000 aan elke werknemer van een Britse verzekeringsmaatschappij door de vertrekkende baas.

Veel bezoekers kregen ook een veel beter beeld over de slechte financiële situatie bij veel gemeentes, die lang niet altijd het gevolg is van slecht beleid. Hierdoor dreigen pijnlijke bezuinigingen.

