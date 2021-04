Premium Financieel

Column: is (pensioen)invaren nu echt zo’n probleem?

De problemen met de Ever Given (het schip dat het Suezkanaal blokkeerde) deden mij denken aan de invaardiscussie met pensioen. En, hoe toevallig, de Ever Given kómt naar Nederland. En bij de discussie inzake het invaren van pensioen speelt óók de vraag of de ’huidige’ pensioenaanspraken ’ever given’...