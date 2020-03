Topper Boeing stuwt Dow dicht naar 21.000 punten

De Dow Jones-index noteerde vlak na de start 1% hoger tot 20.931 punten nadat de voorgaande dag nog de beste beursdag ooit werd beleefd in punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 2442 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,6% tot 7461 punten.

Het Witte Huis heeft vannacht een akkoord bereikt met de Senaat over een steunpakket van ongeveer 2 biljoen dollar om de economie van de Verenigde Staten te helpen tijdens de coronapandemie. Het akkoord werd bereikt na urenlange onderhandelingen. Het is de grootste noodsteun ooit. Er wordt nu gewacht op de details van dat steunpakket.

Boeing

Boeing vloog nog eens 19% omhoog. De vliegtuigbouwer hoopt naar verluidt dat de productie van de 737 MAX, zijn best verkochte toestel, uiterlijk in mei kan worden hervat. De productie ligt sinds januari stil.

Nike

Nike sprintte 8,7% vooruit. De sportartikelenproducent kwam met beter dan verwachte resultaten in de drie maanden tot 1 maart, geholpen door zijn onlineverkopen. Vanwege het oprukkende coronavirus kondigde Nike eerder deze week aan dat het winkels in Noord-Amerika, West-Europa, Australië en Nieuw-Zeeland voorlopig gesloten houdt. In China zijn winkels al wel weer open.

Facebook

Facebook ging 0,2% achteruit. Het social mediabedrijf kampt met lagere inkomsten uit advertenties nu de coronacrisis bedrijven voorzichtiger maakt met het doen van uitgaven. Volgens de techreus geldt de daling van de reclame-inkomsten vooral voor gebieden die hard door de crisis worden geraakt.

Target

Target raakte 2,9% kwijt. De winkelketen kondigde aan te stoppen met het inkopen van eigen aandelen vanwege de crisis en trekt zijn verwachtingen voor dit jaar in. Veel andere bedrijven hebben vergelijkbare stappen genomen. Oliebedrijf Occidental Petroleum snijdt nog dieper in de uitgaven, onder meer door salarissen voor leidinggevenden te verlagen.

Op macro-economisch gebied werd gemeld dat de hypotheekaanvragen in de VS vorige week het sterkst zijn gedaald sinds 2009, mede door de ontwrichting van het openbaar leven in de VS door de uitbraak. Verder gingen de orders voor duurzame goederen in februari volgens een voorlopig cijfer omhoog, terwijl economen op een daling hadden gerekend.