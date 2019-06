'AbbVie dicht bij overname Allergan'

De overname wordt naar verwachting later op de dag aangekondigd. AbbVie legt daarbij 188 dollar per aandeel in contanten en aandelen op tafel, aldus de bronnen. Het aandeel Allergan sloot maandag op 129,57 dollar op de beurs in New York.

Op Wall Street lijkt de deal niet echt in de smaak te vallen want de koers van AbbVie staat voorbeurs behoorlijk in het rood. Allergan schiet juist zeer sterk omhoog in de handel voor opening.