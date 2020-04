AEX gebukt onder verkoopdruk bij banken en Shell

De AEX-index eindigde 1,5% lager op 504,94 punten. Eerder op de dag werd de schade nog bijna weggewerkt. De belangrijkste graadmeter maakte in de grillige handelsweek per saldo een pas op de plaats. De AMX moest 1% afstaan op 677,68 punten.

Europese beurzen elders hadden ook een mindere dag en keken aan tegen verliezen van 1,2% en 1,6% voor Parijs en Frankfurt.

De stemming werd bij de start nog flink gedrukt door het bericht dat Gileads middel remdesivir teleurstellende resultaten liet zien in een Chinees onderzoek bij coronapatiënten. Volgens het Amerikaanse biotechnologiebedrijf geven de uitgelekte rapporten echter een verkeerd beeld van het onderzoek, dat vroegtijdig werd afgebroken. Het nieuws dat het aantal dagelijkse overledenen aan het coronavirus in Spanje uit kwam op het laagste niveau in een maand, bood rond de lunch tegenwicht.

Een dag eerder kwam naar voren dat Europese regeringsleiders lijnrecht tegenover elkaar staan wat betreft de uitgifte van eurobonds. Dit maakte nogmaals duidelijk dat deze er voorlopig niet komen. De Italiaanse rente liep in de ochtend nog op, maar viel in de vroege middag weer terug.

Stefan Koopman, econoom bij Rabobank, benadrukt dat ondanks de lage verwachtingen er toch teleurstelling bij beleggers was over de uitkomsten van de EU-top. „Er was hoop in de markt dat er concrete signalen zouden komen over het toewerken naar een noodplan door de Europese regeringsleiders, maar eigenlijk is de bal weer teruggekaatst naar EC-president Von der Leyen om het maar uit te gaan zoeken.”

Koopman houdt er rekening mee dat na krachtige herstelmaand de aandelenmarkten stoom gaan afblazen. „De heftige bewegingen van halverwege maart zullen we waarschijnlijk niet meer terug zien doordat de steunacties van de centrale bankiers en overheden een vloer onder de aandelenmarkten hebben gelegd, maar de vloer is aanmerkelijk lager dan de standen die we nu zien. Wanneer de economische schade door de coronacrisis nog meer zichtbaar wordt in vooral de bedrijfscijfers dan kan het eigenlijk niet anders dan dat je een correctie op deze rally moet gaan zien.”

Vooral de banken werden in de AEX geraakt. De conclusie van KBC dat zij veel last hebben van de huidige lage olieprijzen, speelde het sentiment parten. ING en ABN Amro verloren 6,2% respectievelijk 4,1%. Beleggingsadviseur Rein Schutte benadrukt dat het een combinatie van factoren is waardoor banken weer flink onder druk zijn gekomen. Hij wijst daarbij op de economische onzekerheid, waardoor de sector voorzieningen moet treffen in samenhang met de blootstelling aan perifere EU-landen en de oliesector.

Uitzender Randstad lag er ook bedrukt bij en raakte 3,6% kwijt. Staalgigant ArcelorMittal liet 4% liggen. RD Shell kende leverde met een late terugval 3,3% in ondanks de opgeveerde olieprijs.

Heineken gleed 1,4% weg. De Amerikaanse bank Jefferies heeft het bierconcern van de kooplijst te zijn gehaald.

De verzekeraars NN Group en ASR wakkerden de kopersinteresse in de middag nog aan, maar de vreude was van korte duur.. NN Group koerste 0,4% lager, terwijl ASR nog een winst van 0,1% vasthield.

Betalingsverwerker Adyen kreeg er 1,9% bij, goed voor de koppositie. KBC heeft in reactie op de recente kwartaalcijfers zijn advies verhoogd naar kopen bij een tot €900 opgetrokken koersdoel. Wolters Kluwer pluste 1,3%.

Bij de middelgrote fondsen stond Arcadis met een aderlating van 6,9% onderaan. Weliswaar had de coronacrisis in het eerste kwartaal nog weinig gevolgen voor het binnenhalen van orders, maar het advies- en ingenieursbureau liet zich toch voorzichtig uit voor de rest van het jaar. Latere betalingen door afnemers baarden beleggers eveneens zorgen.

Air France KLM ging 2% omlaag, na een verkoopadvies van de Franse bank Société Générale. Donderdag zag topman Ben Smith zich genoodzaakt af te zien van een bonus, om de noodzakelijke staatssteun niet in gevaar te brengen.

Verlichtingsbedrijf Signify knalde maar liefst 14% omhoog, doordat de winst in het eerste kwartaal minder sterk daalde dat werd gevreesd. Degroof Petercam zag hierin aanleiding het advies te verhogen van verkopen naar houden.

Smallcap Wereldhave daalde 1,6%. Het kwartaalrapport bevestigde eerdere berichten dat het vastgoedbedrijf veel lastig ondervindt van de coronacrisis. Degroof Petercam noemt de financiële positie nog heel behoorlijk, maar benadrukt dat deze sterk zal verslechteren door afwaarderingen en het feit de winkelcentra momenteel nauwelijks te verkopen zijn.

