Italië, Gilead en Intel drukken AEX

De AEX stond om elf uur 1,2% lager op 506,5 punten. De AMX zakte 1% naar 678,7 punten.

De overige Europese beurzen deden ook een stap terug, na donderdag rond het hoogste niveau in een maand te zijn gesloten. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren respectievelijk 1,4%, 1,7% en 1,5%.

De stemming op de Aziatische beurzen was vanochtend al bedrukt. De Japanse Nikkei-index leverde 0,9% in.

De indexfutures wezen op een licht lager opening van de Amerikaanse beurzen. Donderdag sloten de graadmeters nagenoeg vlak, na een hoopgevend begin.

De stemming werd gedrukt door het bericht dat Gileads middel remdesivir teleurstellende resultaten liet zien in een Chinees onderzoek bij coronapatiënten. Volgens het Amerikaanse biotechnologiebedrijf geven de uitgelekte rapporten echter een verkeerd beeld van het onderzoek, dat vroegtijdig werd afgebroken.

Dat Intel met een matige omzetverwachting voor het tweede kwartaal kwam en geen verwachting voor geheel 2020 durft uit te spreken, viel beleggers ook rauw op het dak. In de afgelopen dagen kwamen er namelijk bemoedigende berichten vanuit de chipsector naar buiten.

Donderdag bleek nogmaals dat Europese regeringsleiders lijnrecht tegenover elkaar staan wat betreft de uitgifte van eurobonds. Dit maakte nogmaals duidelijk dat deze er voorlopig niet komen, waardoor het renteverschil tussen Italiaans en Duits 10-jaars staatspapier vanochtend verder opliep tot ruim 2,5%.

Vooral de banken werden hier bij de Nederlandse hoofdfondsen door geraakt. De conclusie van KBC dat zij veel last hebben van de huidige lage olieprijzen, hakte er eveneens in. ING en ABN Amro verloren 5,5% respectievelijk 5%.

Staalgigant ArcelorMittal leverde 4,1% in. Shell ging 3,1% omlaag, na de mooie opleving in de afgelopen dagen. De olieprijzen leverden weer wat in na het krachtige herstel in de afgelopen paar dagen.

Heineken zakte 1,5%, na door de Amerikaanse bank Jefferies van de kooplijst te zijn gehaald.

De toeleveranciers aan de chipsector ASMI en ASML hadden niet veel last van de tegenvaller bij Intel en hielden het verlies beperkt tot 0,3% respectievelijk 0,4%.

Betalingsverwerker Adyen was met een plus van 0,3% een schaarse stijger. KBC heeft in reactie op de recente kwartaalcijfers zijn advies verhoogd naar kopen bij een tot €900 opgetrokken koersdoel.

Bij de middelgrote fondsen stond Arcadis met een verlies van 6,6% onderaan. Weliswaar had de coronacrisis in het eerste kwartaal nog weinig gevolgen voor het binnenhalen van orders, maar het advies- en ingenieursbureau liet zich toch voorzichtig uit voor de rest van het jaar. Latere betalingen door afnemers baarden beleggers eveneens zorgen.

De Leidse biofarmaceut Pharming zakte 4,4%. Mogelijk concludeerden beleggers na de tegenvaller bij Gilead dat het hoogst onzeker is of zijn medicijn Ruconest wel geschikt is om coronapatiënten te behandelen.

Air France KLM ging 1,4% omlaag, na een verkoopadvies van de Franse bank Société Générale. Donderdag zag topman Ben Smith zich genoodzaakt af te zien van een bonus, om de noodzakelijke staatssteun niet in gevaar te brengen.

Verlichtingsbedrijf Signify klom 7,8%, doordat de winst in het eerste kwartaal minder sterk daalde dat werd gevreesd. Degroof Petercam zag hierin aanleiding het advies te verhogen van verkopen naar houden.

Smallcap Wereldhave daalde 0,9%. Het kwartaalrapport bevestigde eerdere berichten dat het vastgoedbedrijf veel lastig ondervindt van de coronacrisis. Degroof Petercam noemt de financiële positie nog heel behoorlijk, maar benadrukt dat deze sterk zal verslechteren door afwaarderingen en het feit de winkelcentra momenteel nauwelijks te verkopen zijn.

