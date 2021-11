Omzet horeca in derde kwartaal bijna op niveau 2019

DEN HAAG (ANP) - De omzet van de horeca was in het derde kwartaal bijna even hoog als voor het uitbreken van de coronacrisis. In de maanden juli, augustus en september stegen de opbrengsten dankzij versoepelingen van de coronamaatregelen fors, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hotels lijden nog het meest onder de pandemie.