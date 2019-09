ASML geeft AEX zetje omhoog op Fed-dag

De AEX-index eindigde 0,3% in de plus op 576,69 na eerder op de dag nog het hoogste niveau sinds eind juli te hebben aangetikt op 578,19 punten. De AMX ging ook 0,3% vooruit naar 837,62 punten.

De koersenborden in Parijs (+0,1%) en Frankfurt (+0,2%) kleurden nipt groen.

Beleggers waren overwegend positief gestemd in de aanloop naar het Amerikaanse rentebesluit dat vanavond naar buiten komy. Volgens Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij Bond Capital Partners, zal het er om spannen of de Federal Reserve (Fed) de rente vanavond gaat verlagen. „Er ligt teleurstelling over het Fed-besluit op de loer doordat een meerderheid in de markt er nog steeds van uitgaat dat de rente met een kwartje omlaag zal gaan. Gelet op de zeer lage werkloosheid in de VS en doordat het economisch in Amerika nog steeds redelijk goed gaat, kan de Fed er echter voor kiezen om zijn kruit nog droog te houden. In de toelichting zal Fed-president Powell naar verwachting aangeven dat het toekomstige rentepad afhankelijk zal zijn van de komende economische data.”

Westerterp benadrukt verder bij het selecteren van aandelen vooral te kijken naar bedrijven met een stabiele inkomstenbron en een gezonde balans die minder volatiel zijn bij het verslechteren van het economische klimaat. „Binnen de techsector zijn smartphonefabrikant Apple en softwareontwikkelaar SAP onze favoriete fondsen. ”

Volgens Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, is het sentiment op de aandelenbeurzen sterk verbeterd door de verminderde handelsspanningen tussen Amerika en China. „Ambtenaren in beide landen zijn al bezig met voorbereidingen voor de hervatting van de handelsgesprekken volgende maand in Washington. Door de ontspanning in de handelsvete zijn cyclische fondsen, zoals Arcelor Mittal weer in de belangstelling gekomen van beleggers.”

Van de Groep verwacht niet dat de stress over de Brexit de komende weken hard gaat oplopen. „Wij houden rekening met een scenario dat de Britse premier Johnson voor de deadline van 31 oktober er nog alles aan zal doen om een betere deal met de Europese Unie af te sluiten of anders af gaat treden en er waarschijnlijk een nieuwe uitstel komt van de Britse uittreding.”

Verder kwam de oliemarkt verder tot rust na de scherpe koersstijging van de olieprijzen op maandag in reactie op de drone-aanvallen op Saoedische olie-installaties. Volgens de energieminister in Saoedi-Arabië zal eind deze maand de productie weer volledig hersteld zijn, terwijl eerst werd gevreesd dat er nog maanden over heen zou gaan. „ Vroeger was de aanbod en vraag naar olie scherp op elkaar afgesteld, maar door de grote olieproductie vanuit Amerika is de impact van de OPEC veel minder en zal er niet snel meer een oliecrisis komen”, stelt van de Groep.

De koers van het Britse pond schokte tegen de euro. Volgens valutahandelaren van First World zorgden tegenvallende inflatiecijfers vanochtend voor de eerste schok, gevolgd door zwakke producentenprijzen. ,,Het uitblijven van verwachte politieke helderheid over de Brexit vanmorgen helpt ook niet”, aldus First World.

In de AEX werd ASML 1,2% meer waard op een stand van €226,20. Daarmee kreeg de chipmachinefabrikant de recordstand van eerder deze maand weer dicht in het vizier. Van de Groep meent dat de innovatieplannen bij chipfabrikant TSMC, een belangrijke klant van ASML, het bedrijf uit Veldhoven een steun in de rug hebben gegeven.

DSM dat begin deze week nog flink terugviel , pakte er eveneens 1,2% bij. De koers van koploper Vopak liep 1,4% op.

Aegon won 0,3%. De verzekeraar kondigde aan voor ongeveer €168 miljoen aan eigen aandelen te gaan inkopen. Daarmee gaat Aegon het verwaterende effect tegen van de uitkering in aandelen van het interimdividend.

Verzekeraar ASR (-1,1%) was de grootste achterblijver onder de hoofdfondsen. Supermarktconcern Ahold Delhaize werd 0,4% goedkoper. Topman Frans Muller voorziet een verdere consolidatie binnen de sector in de VS. Heineken leverde 0,2% in. Unilever koerste 0,1% lager.

In de AMX schoot BAM 3,4% omlaag naar een stand van €2,45, dicht tegen het laagste niveau sinds eind december vorig jaar.. Het bouwconcern kreeg een adviesverlaging van ABN Amro voor de kiezen naar ’houden’, bij een koersdoel dat omlaag ging van €5 naar €2,85.

Aan de andere kant profteerde kunstmestfabrikant OCI (+1,9%) van een positief rapport van zakenbank Morgan Stanley. WDP ging 1,9% vooruit.

PostNL won 0,2% ondanks een winst-alarm van de Amerikaanse branchegenoot FedEx.

Smallcapfonds Kas Bank bewoog onveranderd. De effectendienstverlener meldde dat alle goedkeuringen voor de overname door Crédit Agricole-dochter Caceis binnen zijn.

Op de lokale markt werd Ajax beloond voor de 3-0 overwinning op Lille in het miljoenbal van de Champions League. Het aandeel van de Amsterdamse voetbalclub won 1,2%.

Curetis (-0,1%) bracht zijn uitgestelde halfjaarcijfers naar buiten. Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf leed een operationeel verlies in de eerste jaarhelft van €10,3 miljoen op een omzet van €1,1 miljoen.

Kardan daalde 1,7%. De Israëlische investeringsmaatschappij verlengde de periode voor boekenonderzoek en het tekenen van bindende overeenkomsten voor een mogelijke deal rond zijn dochterbedrijf Tahal met tien dagen.

