Klap voor BAM op hogere beurs

Rond 11.00 uur stond de AEX-index 0,4% hoger op 577 punten. De AMX noteerde 0,6% in de plus op 840 punten. De koersenborden in Londen (+0,4%), Parijs (+0,2%) en Frankfurt (+0,2%) kleurden eveneens groen.

Beleggers zijn vandaag gericht op het rentebesluit in de VS. De algemene verwachting is dat Fed-voorzitter Jerome Powell vanavond de rente met een kwart procentpunt gaat verlagen. Mogelijk volgt er in december nog een renteverlaging in de VS.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdagavond 0,1% tot 0,4% hoger. Wall Street opent vanmiddag naar verwachting vrijwel onveranderd. De Japanse Nikkei-index eindigde vanochtend 0,2% in de min.

In de AEX was staalfabrikant ArcelorMittal de grootste stijger met een plus van 1,8%. Chipmachinefabrikant ASML werd 1,4% meer waard.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell steeg 0,5%. Op de oliemarkt is de rust teruggekeerd na de forse prijsstijging op maandag en de stevige daling op dinsdag. Volgens Saoedi-Arabië zal de olieproductie eind deze maand weer volledig hersteld zijn na de droneaanvallen van afgelopen weekend. De benzineprijs in Nederland stijgt vandaag nog wel.

Aegon won 0,3%. De verzekeraar kondigde aan voor ongeveer €168 miljoen aan eigen aandelen te gaan inkopen. Daarmee gaat Aegon het verwaterende effect tegen van de uitkering in aandelen van het interimdividend.

Verzekeraar ASR (-0,8%) was de grootste achterblijver onder de hoofdfondsen. Supermarktconcern Ahold Delhaize werd 0,7% goedkoper.

In de AMX koerste BAM 4,7% lager. Het bouwconcern kreeg een adviesverlaging van ABN Amro voor de kiezen naar ’houden’, bij een koersdoel dat omlaag ging van €5 naar €2,85. Kunstmestfabrikant OCI (+4,6%) profiteerde van een positief rapport van zakenbank Morgan Stanley.

Smallcapfonds Kas Bank bewoog onveranderd. De effectendienstverlener meldde dat alle goedkeuringen voor de overname door Crédit Agricole-dochter Caceis binnen zijn.

Op de lokale markt werd Ajax beloond voor de 3-0 overwinning op Lille in het miljoenbal van de Champions League. Het aandeel van de Amsterdamse voetbalclub won 3,8%.

Curetis (+2,4%) bracht zijn uitgestelde halfjaarcijfers naar buiten. Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf leed een operationeel verlies in de eerste jaarhelft van €10,3 miljoen op een omzet van €1,1 miljoen.

Kardan daalde 1,2%. De Israëlische investeringsmaatschappij verlengde de periode voor boekenonderzoek en het tekenen van bindende overeenkomsten voor een mogelijke deal rond zijn dochterbedrijf Tahal met tien dagen.

