Coucke grootste aandeelhouder Fagron

Fagron was eind vorige week ook aanwezig bij de ING Benelux Conference in Londen, waar de apothekerstoeleverancier liet weten dat zijn fabriek in het Amerikaanse Wichita nog altijd op koers ligt om 100 miljoen dollar extra omzet te halen in 2022. Ook de groei in andere gebieden in Noord- en Zuid-Amerika blijft aantrekkelijk.

ING heeft een hold-advies voor Fagron met een koersdoel van 18,50 euro. Het aandeel Fagron stond maandag rond 10.20 uur 0,1 procent hoger op 16,34 euro.