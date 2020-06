Nederlands softwarebedrijf MessageBird wil naar de beurs

"We werken samen met banken en onze financieel directeur heeft de instructie om het bedrijf binnen twaalf maanden naar de beurs te laten gaan", zei Vis. "Als een bedrijf dat tien jaar actief is, moeten we in staat zijn om naar de beurs te gaan."

MessageBird levert bedrijven cloudsoftware waarmee klanten via verschillende chatapps en sms kunnen communiceren met apps of websites van bedrijven. Het gaat bijvoorbeeld om berichtjes in WhatsApp of Facebook Messenger die aan een bedrijf zijn gericht. De in Amsterdam gevestigde onderneming heeft naar eigen zeggen meer dan 15.000 klanten, waaronder modemerk Hugo Boss, luchtvaartmaatschappij Lufthansa en maaltijdpakkettenbezorger HelloFresh.

Vis richtte MessageBird in 2011 op nadat hij het betalingsbedrijf Zaypay had verkocht. Het bedrijf heeft circa 350 medewerkers, die naast het hoofdkantoor in Amsterdam werkzaam zijn vanuit Singapore, San Francisco, Sydney en Bogota. De onderneming is nog niet winstgevend en eindigt dit jaar naar verwachting met een verlies van enkele miljoenen euro's. Voor het bedrijf is snelle groei op dit moment het belangrijkste.

"We zijn zonder externe financiering of externe investeerders naar de 100 miljoen euro gegroeid", aldus Vis. Daarna haalde het bedrijf wel tientallen miljoenen euro's aan durfkapitaal op. Volgens de topman is zijn bedrijf goed op weg om dit jaar een omzet van 300 miljoen euro te behalen.

De aankondiging van de beursplannen van MessageBird komt kort na de beursgang van branchegenoot CM.com. Dit Brabantse bedrijf, dat ook chatcommunicatie tussen klanten en bedrijven faciliteert, kreeg in februari een beursnotering in Amsterdam via een fusie met het investeringsvehikel Dutch Star Companies ONE.