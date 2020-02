Heineken valt in de smaak op groene AEX

Rond 10.00 uur stond de AEX-index 0,6% hoger op 627,3 punten. De beursgraadmeter scherpte het jaarrecord daarmee aan. De AEX staat momenteel tevens op het hoogste punt sinds 2001. De AMX noteerde 0,6% in de plus op 978,6 punten. De stemming op de beurzen in Londen (+0,3%), Parijs (+0,4%) en Frankfurt (+0,6%) was eveneens positief.

Elders zaten de beurskoersen ook in de lift. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,7% hoger. In New York eindigde technologiebeurs Nasdaq dinsdagavond 0,1% hoger, terwijl de Dow Jones-index vrijwel vlak was.

De aandacht van beleggers bleef vandaag uitgaan naar het coronavirus in China. Het aantal dodelijke slachtoffers en het aantal nieuwe besmettingen nam licht af ten opzichte van een dag eerder. Het aantal doden in China bedraagt nu 1113 en 44.653 mensen zijn besmet met het virus. De belangrijkste medisch adviseur van de Chinese regering hoopt dat de epidemie in april over is.

In de AEX was ABN Amro de grote verliezer met een koersval van 6,4%. De bank boekte het afgelopen jaar 13% minder winst. De resultaten van ABN Amro stonden onder druk door de lage rentestanden. In het slotkwartaal werd bovendien meer geld opzij gezet in verband met leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden.

Betalingsdienstverlener Adyen daalde 0,4%. Levensmiddelenconcern Unilever zakte 0,2%.

Supermarktconcern Ahold Delhaize leverde 0,1% in ondanks meevallende kwartaalcijfers. Vooral internetdochter Bol.com groeide als kool.

Heineken was de uitblinker onder de hoofdfondsen met een koerssprong van 6,2%. De brouwer verkocht in 2019 meer bier tegen hogere prijzen, maar zag ook de kosten stijgen. Voor dit jaar rekent het concern op winstgroei, al wordt er een slag om de arm gehouden vanwege het coronavirus. Heineken ziet ook topman Jean-François van Boxmeer na vijftien jaar vertrekken. Van Boxmeer draagt per 1 juni het stokje over aan Dolf van den Brink, die nu nog de activiteiten van de brouwer in Azië leidt. De verwachting van analisten is Van den Brink de strategie van Van Boxmeer voortzet.

Bekijk ook: Kroonprins aan zet bij Heineken

Vopak was eveneens flink in trek met een plus van 4,7%. Het tankopslagbedrijf boekte in 2019 meer winst, op een omzet die vrijwel gelijk bleef. Vopak kondigde daarnaast aan voor €100 miljoen aan eigen aandelen in te kopen en het dividend te verhogen.

AkzoNobel (+3%) behaalde afgelopen kwartaal minder omzet. De verffabrikant wist weliswaar hogere prijzen te rekenen voor zijn verkochte verf en coatings, maar zag het volume verkochte verf teruglopen. Dankzij kostenbesparingen voerde het bedrijf wel zijn winstgevendheid op.

In de AMX werden de winnaars aangevoerd door Takeaway.com (+2,4%). Het maaltijdenbestelbedrijf werd dinsdag ook al 4% meer waard na een positief advies van zakenbank JPMorgan. Handelshuis Flow Traders (-0,8%) bleef echter iets achter.

Bij de smallcapfondsen maakte Vastned een koerssprong van 4,1%. Het vastgoedbedrijf zag de bezettingsgraad van zijn winkelvastgoedportefeuille in de tweede helft van vorig jaar flink oplopen, na een eerdere daling. Voor dit jaar rekent het bedrijf weer op winstgroei.

Het lokaal genoteerde Ease2pay werd 10% meer waard. Het betaalbedrijf komt met één betaalapp waarmee men zakelijk kan parkeren en tanken.

