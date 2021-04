Premium Ondernemen

Column: Eigen fiscaal klimaat per type zzp’er

Het is een belangrijke vraag zo na de verkiezingen van vorige week: blijven we oeverloos discussiëren of pakken we de zzp-uitdaging nu eindelijk eens écht ondernemend aan? Welke richting gaan we op? Daarbij heb ik het uiteraard over de status van de zzp’er.