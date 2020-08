Goldman Sachs: beursfeestje in VS zet voort

Vooral techbeurs Nasdaq zat na de coronadip in maart al snel weer stevig in de lift met het neerzetten van nieuwe recordstanden. De S&P500 hikt al enige handelsdagen aan tegen het aanscherpen van het hoogste niveau ooit dat halverwege februari werd aangetikt. Voor de Dow Jones-index is de top van dicht tegen de 30.000 punten nog wel uit zicht.

Analisten bij Goldman Sachs gaan er van uit dat vooral de lage rente de koersen in de VS verder gaan aanjagen. Daarnaast wijzen ze er op dat de angstbarometer de VIX, weer is teruggezakt naar het laagste niveau sinds februari als een teken dat de nervositeit bij beleggers sterk is verminderd.

Naar verwachting van Goldman kan de S&P 500 aan het einde van het jaar de grens van 3600 punten gaan opzoeken, ruim 7% boven het huidige niveau.

Na de uitbraak van de coronacrisis heeft de Amerikaanse centrale bank fors ingegrepen om de economie te stimuleren. Zo werd het belangrijkste rentetarief teruggebracht tot bijna 0%. Daarnaast werd een nieuwe omvangrijk opkoopprogramma opgetuigd.

Het overwegend meevallende cijferseizoen in de VS heeft de kooplust eveneens sterk aangewakkerd. Vooral techfondsen hebben fors geprofiteerd van het omarmen van de technologie vanwege het massale thuiswerken van werknemers.