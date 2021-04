Afkoeling bij chips houdt recordjacht AEX in toom

De AEX noteert rond kwart over negen 0,3% in de min op 711,58 punten. De Midkap-index gaat fractioneel omlaag naar 1044 punten.

Wall Street deed het gisteravond rustig aan met nipte verliezen voor de belangrijkste graadmeters in de VS. Op de vlakke Japanse beurs was de hoofdrol voor Toshiba na een overnamebod.

In Londen blijft de aandacht uitgaan naar AstraZeneca. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) handhaaft vooralsnog haar oordeel dat de voordelen van het coronavaccin van de Brits-Zweedse farmaceut groter zijn dan de risico's. De WHO verwacht niet dat het nodig zal zijn haar beoordeling te wijzigen, zei een directeur van de organisatie. De WHO onderzoekt samen met Europese en andere toezichthouders nauwgezet de jongste gegevens, na meldingen van bloedstolsels bij mensen die zijn gevaccineerd.

In de AEX sluit Prosus de rij met een min van 1,5%. Chipfondsen blazen wat stoom af. ASML raakt 0,8% kwijt. BESI levert 0,9% in. ASMI laat 0,6% liggen.

RD Shell zakt 0,3% weg. De olie- en gasgigant waarschuwde dat de impact van de winterstorm in de Amerikaanse staat Texas die de olie- en gasindustrie daar tijdelijk stillegde, de aangepaste winst in het eerste kwartaal zal raken.

Aan de andere kant prijkt IMCD bovenaan met een plus van 0,6%. Heineken kan ook op kopersinteresse rekenenen en dikt 0,5% aan.

Midakpper GrandVision koerst 0,6% hoger. De eigenaar van optiekketen Pearle trekt ook in hoger beroep aan het langste eind in zijn juridische strijd met het Frans-Italiaanse brillenconcern EssilorLuxottica.

Air France KLM zit in de lift met een vooruitgang van 3%. De nieuwe steun van de Franse Staat voor de luchtvaartcombinatie geeft flinke steun aan de luchtvaartcombinatie.