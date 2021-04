Air France KLM fors ingekocht op vlak Damrak

De AEX noteert rond 12:45 uur 0,3% in de min op 712,2 punten. Een dag eerder werd nog een recordslot neergezet van 713 punten. De Midkap-index gaat 0,3% vooruit naar 1047,8 punten.

Elders in Europa zakt de DAX een fractie, de CAC 40 in Parijs wint 0,2%. De FTSE 100 steekt met 0,8% koerswinst opnieuw positief af. Het Duitse inkoopmanagerscijfer voor industrie en diensten gaf steun, het steeg tot 57,3 punten.

Na verliezen voor Chinese beurzen, bij winst voor de Nikkei, koersen futures voor opening van beurzen in New York om 15.30 uur licht hoger.

De dollar verzwakt tegen de euro tot $1,1894.

Corona wint terrein

De zorgen over de aanpak van het coronavirus doorkruisen groeiverwachtingen. In Duitsland wordt een nieuwe piek verwacht, terwijl Italië de laagste besmettingsgraad meldt.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) handhaaft het oordeel over het Astrazeneca-vaccin: de voordelen van het middel van de Brits-Zweedse farmaceut zijn groter dan de risico's van bloedpropjes.

Winstnemingen tech

In de AEX sluit Prosus de rij met een min van 3,6% na de stevige terugval van het Chinese Tencent, waar de techinvesteerder een groot belang in heeft.

Chipfondsen blazen wat stoom af na de krachtige opmars in voorgaande handelsdagen. ASML raakt 1,8% kwijt. Besi levert 3,1% in. ASMI laat 1,7% liggen.

RD Shell zakt 0,1%. Brentolie stijgt 0,7%, maar olievoorraden in de VS lopen op. De olie- en gasgigant waarschuwt in een trading update dat de winterstorm in de Amerikaanse staat Texas, de winst in het eerste kwartaal zal raken. „Vooral de olieprijs helpt Shell nu in de plus”, aldus handelaar Daam-Martijn van Holst van ABN Amro.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway stijgt 4%. Goldman Sachs kocht voor 75 miljoen pond aandelen in concurrent Deliveroo.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield prijkt bovenaan met een plus van 2,6%.

Brouwer Heineken kan ook op kopersinteresse rekenen met een winst van 1,1%.

Luchtvaart in de lift

Midkapper GrandVision koerst 0,4% hoger. De eigenaar van optiekketen Pearle trekt ook in hoger beroep aan het langste eind in zijn juridische strijd met het Frans-Italiaanse brillenconcern EssilorLuxottica.

Air France KLM wint 6,5% na nieuwe steun van de Franse Staat voor de luchtvaartcombinatie. De Fransen steunen financieel bij de uitgifte van 240 miljoen nieuwe aandelen „Vooral uitspraken dat het niet bij deze steun hoeft te blijven dragen bij aan de winst”, aldus Van Holst.

ASCX-fonds Hunter Douglas glijdt 2,4% weg naar €64,40. Meerderheidsaandeelhouder Bergson Holding, in handen van de familie Sonnenberg, meldde dinsdag nabeurs de raambekleder voor €64 per aandeel (inclusief dividend) van de beurs te willen halen.

Van Lanschot Kempen stijgt 0,6%. Het kocht het meerderheidsbelang in Belgische vermogensbeheerder Mercier Vanderlinden.

Op de lokale markt daalt Euronext 0,5%. De voorgenomen overname van de beurs in Milaan zou vertraging kunnen oplopen door politieke druk vanuit Rome. Politici eisen meer invloed.

