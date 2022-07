Premium Het beste van De Telegraaf

Francis van Broekhuizen zingt de wolken weg!

Francis van Broekhuizen (l.) kwam Ineke ten Cate helpen met haar regenponcho. Ⓒ De Telegraaf

Als tijdens een openluchtconcert een flinke regenbui wordt verwacht, is er niets aan de hand met sopraan Francis van Broekhuizen op de planken. Zij maakte van het Zomerconcert in Beetsterzwaag een vrolijke bedoening, terwijl het publiek zich in de klaarliggende regenponcho’s worstelde. ,,Nou, bent u er eíndelijk klaar voor?” vroeg ze onder de donkere hemel aan de wurmende concertgangers of ze een aria kon inzetten. Met haar handen in de zij wachtte ze lachend af.