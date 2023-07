Franse cosmeticareus LVMH maakt goede sier met animo naar luxe merken

Onder de streep bleef bijna 8,5 miljard euro over, 30 procent meer dan in dezelfde periode in 2022. De stijging komt mede door de goede resultaten in Europa en Azië; in de Verenigde Staten nam de vraag naar de luxe-artikelen van LVMH juist af.

Modedivisie

De totale omzet bedroeg ruim 42 miljard euro, een stijging van 15 procent. Daarvan komt de helft voor rekening van de mode- en lederwarendivisie. Daarnaast heeft LVMH ook divisies voor onder meer wijnen en dranken, horloges en sieraden en parfums en cosmetica.

De omzet van al die bedrijfsonderdelen steeg, behalve die voor de dranken. Dat komt onder meer door minder inkomsten uit cognac en sterke dranken.

Topman van LVMH Bernard Arnault spreekt van „uitstekende resultaten”, ondanks „aanhoudende economische en geopolitieke onzekerheid.” Hij is dan ook optimistisch over de tweede helft van dit jaar.