’Lichtpuntjes voor traag groeiende wereldeconomie’

Het IMF publiceerde vandaag een bijgewerkte versie van de World Economic Outlook, het rapport waarin de denktank uit Washington twee keer per jaar de stand van de wereldeconomie doorrekent. De groei komt dit jaar naar verwachting uit op 3,3%, dat is 0,1% lager dan de vorige ramingen in oktober. In 2021 groeit de wereldeconomie een tikje harder, met 3,4%. In oktober voorspelde het IMF nog een toename van 3,6%.

Wapenstilstand

Maar hoofdeconoom Gita Gopinath ziet voorzichtige lichtpuntjes ontstaan. De risico’s zijn de afgelopen maanden iets afgenomen, nu de Verenigde Staten en China een wapenstilstand hebben gesloten in de handelsoorlog. Ook is de kans op een harde Brexit afgenomen doordat premier Boris Johnson een akkoord heeft gesloten met de Europese Unie.

Bekijk ook: China en VS pauzeren slepende handelsruzie

Dat de groei toch omlaag gaat, komt voor een groot deel door tegenvallende groei in opkomende landen. Vooral in India viel tegen. De economie groeidt daar komend jaar geen 7%, maar blijft naar verwachting steken op 5,8%.

In de VS (2% groei dit jaar) en de eurozone (1,3% groei dit jaar) schommelt de groei rond de huidige lage niveaus.

Industrie

Behalve voorzichtig positief over politieke ontwikkelingen is het IMF ook minder somber over de industrie. De auto-industrie probeert de voldoen aan nieuwe emissiestandaarden, voorraden worden afgebouwd, er komen weer nieuwe techproducten op de markt.

Maar het is een precair evenwicht. Het IMF waarschuwt voor nieuwe geopolitieke spanningen, bijvoorbeeld tussen Iran en de VS, die de olieprijs op kunnen drijven. Ook heeft de handelsoorlog het vertrouwen van bedrijven geraakt, terwijl er nog geen definitieve oplossing voor de ruzie tussen de VS en China in zicht is.