TKH rondt verkoop onderdeel aan Torqx af

TKH heeft voor 17 miljoen euro in Cable Connectivity Group geïnvesteerd en krijgt daarvoor een minderheidsbelang van 44 procent in het nieuwe bedrijf. De desinvestering is onderdeel van het in juni aangekondigde Simplify and Accelerate-programma van TKH. Met deze strategische zet is volgens het bedrijf hierin een belangrijke eerste stap gezet.

De omzet van de gedesinvesteerde activiteiten in 2018 bedroeg 183,7 miljoen euro. Het personeelsbestand telt 606 fte.