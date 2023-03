Rust lijkt terug te keren in bankensector, aandelen maken verliezen goed

Zo won Deutsche Bank 6%. De grootste bank van Duitsland was vrijdag nog het zorgenkind toen het afdekken van het risico op wanbetaling door de bank fors duurder werd.

Turbulentie

Maar de trigger voor de turbulentie rond Deutsche ligt niet zozeer bij de onderneming zelf. Dat stelt Luc Aben, hoofdeconoom bij Van Lanschot Bankiers. „Toegegeven, Deutsche Bank is het afgelopen decennium niet vrij van zorgen geweest. Met de nodige schandalen en herstructureringen. Maar het proces om de bank opnieuw op de rails te zetten, is veel verder gevorderd dan het geval was bij Credit Suisse.”

Hij wijst er op dat Deutsche Bank een winstgevende instelling is. „Zo lag het rendement op het eigen vermogen in 2022 op 8,4%. Een bank die bovendien geen last heeft van depositohouders die hun geld weghalen. Wat zowel bij Silicon Valley Bank (SVB) als bij Credit Suisse helemaal anders was. En tóch schoten markten in een kramp.” Dat komt volgens hem onder meer door de onzekerheid over de gevolgen van strakker monetair beleid voor banken.

Overnamenieuws

Rond SVB was er ook overnamenieuws. De noodlijdende Amerikaanse bank heeft in First Citizens Bank een koper gevonden en dat lijkt zorgen weg te nemen over de regionale banken in de Verenigde Staten. Die wonnen op dat nieuws fors terrein op Wall Street.

Dat wil niet zeggen dat er de komende maanden geen nieuwe kredietproblemen kunnen opduiken, benadrukt Aben. „Maar de economische omstandigheden zijn niet van dien aard dat zoiets op een zorgelijke schaal zou gebeuren.”