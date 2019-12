Koper Pearle kampt met fraude in Thailand

De zwendel, waarover niet meer details werden verstrekt, kan de zorgen bij analisten over de manier waarop het concern wordt geleid weer doen toenemen. Eerder dit jaar speelde er al een interne machtsstrijd bij EssilorLuxottica, dat vorig jaar ontstond uit de samenvoeging van het Italiaanse Luxottica en het Franse Essilor.

Dat was voor de activistische investeerder Third Point reden om aan te kloppen. Volgens het hedgefonds zou de brillencombinatie veel meer synergievoordelen uit hun fusie kunnen halen, als de top van het bedrijf de strijdbijl begraaft en vaart maakt met integratieprocessen en strategische keuzes.

De brillenreus is tevens de koper van de in Amsterdam genoteerde Pearle-moeder GrandVision. Het concern kondigde deze zomer aan een belang van 76,72 procent van de aandelen in GrandVision over te nemen van investeerder HAL. Die miljardendeal moet binnen een tot twee jaar rond zijn.