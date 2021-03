Ook stoffen en handwerken vinden weg naar beurs VS

Joann, gevestigd in de staat Ohio, maakt vrijdag zijn debuut op de Amerikaanse aandelenmarkt in New York. Het hoofdkantoor zit in de voormalige fabriek van General Motors. In totaal haalt $130,8 miljoen op bij beleggers. De introductieprijs bedraagt $12 per aandeel.

Het Amerikaanse bedrijf heeft al eerder een beursnotering op Wall Street gehad. In 2011 werd het bedrijf van de beurs gehaald door private equityfonds Leonard Green & Partners voor een bedrag van $3,3 miljard.

Afkomstig van Cleveland

Joann heeft een lange geschiedenis. Het bedrijf werd 75 jaar geleden opgericht in Cleveland door een aantal Duitse immigranten. De merknaam is een samentrekking van de dochters van de families.

Wade Miquelon staat al sinds 2019 aan het roer bij Joann. Eerder was hij nog actief als financieel topman bij de onderneming en als interim-topman.

Het afgelopen jaar had het bedrijf de wind flink in de rug. Als gevolg van de lockdowns was er veel belangstelling bij consumenten voor de producten van Joann.