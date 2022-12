’Facebook mag straks niet zomaar gepersonaliseerde reclame tonen’

De zaak begon een aantal jaar geleden met een klacht van de Oostenrijkse privacyactivist Maximilian Schrems over Facebook Ireland, het Europese hoofdkantoor van het bedrijf. Schrems had bij de Ierse instantie voor databescherming geklaagd over het doorgeven van persoonsgegevens door Facebook Ireland aan het moederbedrijf in de VS. Volgens hem zouden gebruikers de keuze moeten krijgen of het bedrijf hun gegevens wel of niet mag gebruiken voor reclamedoeleinden, in plaats van dat ze gevraagd wordt om akkoord te gaan met een lijst algemene voorwaarden.

Meta zelf wil niet inhoudelijk reageren. Volgens een woordvoerder is het bedrijf nog in gesprek met de Ierse autoriteiten. Een woordvoerster van de EDPB weigerde op haar beurt details te verstrekken over de genomen besluiten. Wel wilde ze kwijt dat de Europese waakhond actie heeft ondernomen, omdat nationale toezichthouders in Europa het niet eens waren met de manier waarop autoriteiten in Ierland met de kwestie omgingen.

’Hele uitdaging’

Op de beurs in New York is geschrokken gereageerd door beleggers. Het aandeel Meta verloor dinsdag bijna 7% aan waarde. Een expert op het gebied van privacyregels van het Britse advocatenkantoor Addleshaw Goddard legt uit dat het bedrijf van topman Mark Zuckerberg mogelijk zijn advertentiebeleid zal moeten wijzigen. Dat kan nog een hele uitdaging worden, aldus de deskundige. Meta zou nog wel beroep kunnen aantekenen tegen de beslissing die waarschijnlijk binnen een maand wordt doorgevoerd.