KPN zet opheffen merk XS4all door

Het medezeggenschapsorgaan heeft nu 30 dagen om te beslissen of het een bezwaar zal indienen tegen het besluit. Volgens een persbericht van de or wordt met de stap van KPN aangestuurd op een confrontatie. De or heeft inmiddels ook een enquête-procedure bij de Ondernemingskamer in Amsterdam opgestart tegen het beleid rond XS4all.

KPN wil het merk XS4all ondanks bezwaren van personeel en klanten van de internetaanbieder dus toch opheffen. Het telecomconcern vindt dat klanten beter zijn geholpen met dienstverlening onder één dak. Volgens KPN is het besluit om XS4all als merk te laten verdwijnen zorgvuldig genomen.Het bedrijf laat ook het merk Telfort opgaan in het merk KPN.