Profiel: profeet van de kredietcrisis voorspelt nu kortsluiting bij Tesla

Financieel

ASMI en Alfen flink hoger op groene beurs

De Amsterdamse beurs staat dinsdagmiddag op winst. Beleggers schuiven de zorgen over de stijgende inflatie en de coronacrisis even aan de kant. Vooral chipfondsen als ASMI zijn in trek. Laadpalenfabrikant Alfen zit ook flink in de lift.