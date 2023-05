Recordbedrag van Buma/Stemra voor Nederlandse musici

Er zitten componisten bij die de minimale uitkering van €70 ontvingen, maar ook topartiesten die enorme bedragen op hun rekening kregen bijgeschreven. Hoeveel precies, dat wil Bernard Kobes, ceo bij Buma/Stemra, niet kwijt.

Het totaal aan rechtenopbrengsten voor de organisatie kwam over 2022 uit op €263 miljoen, 29% meer dan een jaar eerder. „Aan de ene kant keren we uit, dat doen we met het geld dat we het jaar daarvoor hebben geïncasseerd. Aan de andere kant incasseren we. Dat bedrag wordt volgend jaar uitbetaald aan de musici, na aftrek van ongeveer 15% aan kosten.”

Online groei

De meeste inkomsten kwamen nog altijd uit radio en televisie (bijna €75 miljoen), maar de groei zat vooral in het aandeel afkomstig uit onlinemuziekgebruik, dat was goed voor 23% van de totale omzet. Luisteren Nederlanders meer naar Spotify en andere streamingdiensten? „Ja misschien wel, maar het ligt vooral aan de betere deals die we hebben kunnen maken met deze platforms. Toen streamingdiensten net op kwamen, was het voor musici totaal niet lucratief. Maar die deals zijn veel beter geworden. We sluiten deze overeenkomsten altijd maximaal voor een jaar omdat er nog steeds veel veranderingen zijn in deze markt”, legt Kobes uit.

Componisten die in aanmerking willen komen voor een uitkering van Buma/Stemra, moeten lid worden van de organisatie. Hoeveel je als liedjesschrijver vervolgens verdient als je liedje op spotify beluisterd wordt, is moeilijk te zeggen. „Wij maken geen deals waarbij we uitbetaald krijgen per stream. We maken commerciële afspraken waarbij we een bedrag krijgen dat afhankelijk is van de hoogte van de inkomsten van een bedrijf. Bij de uitbetalingen aan musici wordt uiteraard wel gekeken hoe vaak een liedje is gestreamd.” Hoeveel je krijgt, hangt dus af van het medium of de dienst waar je beluisterd wordt en in welk land dat gebeurt.

Internationaal concurreren

Online is volgens Kobes ook komende jaren groei te verwachten. „De Nederlandse markt raakt langzaam verzadigd, maar er zijn veel landen waar nog weinig gestreamd wordt.” Als Nederlandse auteursrechtenorganisatie moet Buma/Stemra online concurreren met internationale zusterorganisaties. „Hoe meer repertoire je vertegenwoordigt, hoe beter de deals die je kunt krijgen bij de grote platforms, en dan ben je ook weer aantrekkelijker voor musici omdat je hogere bedragen uit kunt keren’, legt Kobes uit.