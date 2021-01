Adyen verliest op sterke beurs

De AEX staat om tien over twaalf 0,8% hoger op 649,7 punten. Aan het begin van de handelsdag tikte de index zelfs 652,3 punten aan, het hoogste niveau sinds eind 2000. De Midkap-index gaat 0,6% vooruit naar 979,1 punten.

De beurzen in Frankfurt en Parijs winnen 0,1%, Londen klimt 0,6%.

De indexfutures wijzen op een voorzichtige start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, nadat woensdag per saldo licht positief verliep. De aanstaande president Joe Biden komt mogelijk vandaag met een voorstel voor een omvangrijk nieuwe coronasteunpakket.

China liet beter dan verwachte handelscijfers zien. Zowel de export als de import van het land namen in december sterker toe dan voorzien. De cijfers onderstrepen het aanhoudende herstel van de Chinese economie van de coronacrisis.

Beleggers kijken ook uit naar de toespraak van topman Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank vanavond. Derek Halpenny, hoofd Europese markten bij de Japanse zakenbank MUFG, denkt dat Powell beleggers ervan zal proberen te overtuigen dat de korte rente nog heel lang laag blijft. „De markt reageerden in augustus tot zijn teleurstelling amper op de wijziging van de doelstellingen, zoals dat de inflatie gemiddeld genomen 2% moet bedragen. Een goede communicatie is nu heel belangrijk en ik sluit niet uit dat de Fed zijn stimuleringsprogramma later dit jaar verder vergroot.”

Hoofd beleggingsstrategie Ralph Wessels van ABN Amro toont zich gematigd positief. „De aandelenkoersen zijn al fors opgelopen en het beleggerssentiment is behoorlijk hoog. Anderzijds lijkt economisch herstel aanstaande dankzij de coronavaccins en komt de aanstaande Amerikaanse president Joe Biden binnenkort waarschijnlijk met een extra stimuleringspakket.”

Wessels heeft ook vertrouwen in de bedrijfscijfers. „Deze zullen over het vierde kwartaal weliswaar niet goed zijn, maar analisten stellen hun verwachtingen vanaf het tweede kwartaal positief bij.”

Goede cijfers TSMC

In de AEX zijn de toeleveranciers aan de chipsector in trek, omdat de Taiwanese chipreus TSMC met beter dan verwachte kwartaalcijfers kwam. ASMI en ASML winnen 5,5% respectievelijk 2,3%, waaraan koersdoelverhogingen door de Britse bank Barclays ook bijdragen.

Prosus doet ook goede zaken met een plus van 4,7%. Tencent, waar de techinvesteerder een groot belang in heeft, ging flink vooruit omdat Amerikaanse investeerders toch in het Chinese techbedrijf mogen stappen.

Ahold Delhaize stijgt 0,1%. De Franse overheid heeft zorgen over een eventuele Canadese overname van supermarktgigant Carrefour. Minister van Financiën Bruno Le Maire wijst daarbij op controle over de eigen voedselketen en op de gevolgen voor de werkgelegenheid.

Betalingsverwerker Adyen staat met een min van 1,7% onderaan. Biotechfonds Galapagos kijkt aan tegen een verlies van 1,2%.

Aegon daalt 0,8%, na door Société Générale op de verkooplijst te zijn gezet.

ABN Amro laat 0,5% liggen. Morgan Stanley heeft het advies voor het bankconcern neerwaarts bijgesteld.

Bij de middelgrote fondsen gaat de toeleverancier aan de chipsector Besi met een plus van 6% stevig aan kop.

Signify vervolgt de weg omhoog met een winst van 1,6%, geholpen door een koersdoelverhoging tot €37 door de Amerikaanse bank JP Morgan. Het verlichtingsbedrijf beloonde aandeelhouders woensdag met het uitkeren van het uitgestelde dividend.

Fugro zet de woensdag ingezette correctie voort met een terugval van 2,3%, nadat de bodemonderzoeker na zijn aandelenemissie in oktober ruimschoots wist te verdubbelen.

Smallcap Sligro pakt er 3,5% bij. Kepler Cheuvreux heeft het advies voor de groothandelsbedrijf verhoogd van houden naar kopen.

