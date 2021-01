AEX schiet verder omhoog

De AEX noteert om kwart over vier 1,7% hoger op 655,5 punten. De indexstand stond voor het laatst eind 2000 boven de 650 punten. De AMX gaat 1,2% vooruit naar 985,4 punten.

De overige Europese beurzen weten het Damrak niet bij te benen. De Duitse DAX en de Franse CAC winnen 0,7% respectievelijk 0,6%. De Britse FTSE 100 klimt 0,9%.

De Amerikaanse beurzen zijn ook positief gestart. Na drie kwartier handel staan de Dow Jones-index en de Nasdaq-index 0,5% hoger.

Het aantal nieuwe steunaanvragen in de VS viel vorige week onverwacht hoog uit, maar beleggers putten hieruit moed dat de aanstaande president Joe Biden gaat voorstellen het eerder afgesproken coronasteunpakket met honderden miljarden dollars uit te breiden.

Beleggers kijken ook uit naar de toespraak van topman Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank vanavond. Derek Halpenny, hoofd Europese markten bij de Japanse zakenbank MUFG, denkt dat Powell beleggers ervan zal proberen te overtuigen dat de korte rente nog heel lang laag blijft. „De markt reageerden in augustus tot zijn teleurstelling amper op de wijziging van de doelstellingen, zoals dat de inflatie gemiddeld genomen 2% moet bedragen. Een goede communicatie is nu heel belangrijk en ik sluit niet uit dat de Fed zijn stimuleringsprogramma later dit jaar verder vergroot.”

Goede cijfers TSMC

In de AEX gaan de toeleveranciers aan de chipsector aan kop, nadat de Taiwanese chipreus TSMC met beter dan verwachte kwartaalcijfers kwam. ASMI en ASML winnen 8,8% respectievelijk 5,3%, waaraan koersdoelverhogingen door de Britse bank Barclays ook bijdragen.

Prosus doet ook goede zaken met een plus van 4,7%. Tencent, waar de techinvesteerder een groot belang in heeft, ging flink vooruit omdat Amerikaanse investeerders toch in het Chinese techbedrijf mogen stappen.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield pakt er 4,6% bij.

Just Eat Takeaway staat met een min van 3,1% onderaan. Woensdag kreeg de dienstverlener van maaltijdenbezorging al een tik, omdat zijn winstmarge vorig jaar tegenviel.

Betalingsverwerker Adyen, die na de spurt in 2020 al een paar weken door hoogtevrees bij beleggers geteisterd wordt, levert 1,2% in.

Aegon daalt 1%, na door de Franse bank Société Générale op de verkooplijst te zijn gezet.

Bij de middelgrote fondsen gaat de toeleverancier aan de chipsector Besi met een plus van 6,4% stevig aan kop.

Signify vervolgt de weg omhoog met een winst van 3,9%, geholpen door een koersdoelverhoging door de Amerikaanse bank JP Morgan. Het verlichtingsbedrijf beloonde aandeelhouders woensdag met het uitkeren van het uitgestelde dividend.

Fugro zet de woensdag ingezette correctie voort met een terugval van 0,7%, nadat de bodemonderzoeker na zijn aandelenemissie in oktober ruimschoots wist te verdubbelen.

Smallcap Sligro pakt er 5,1% bij. Kepler Cheuvreux heeft het advies voor de groothandelsbedrijf verhoogd van houden naar kopen.

