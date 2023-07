Energieverbruik fors omlaag door besparingen bij consument en bedrijf

Het gemiddelde aandeel aardgas in de energiemix (onder meer ook kolen, olie, windmolens en kernenergie) was vorig jaar slechts 36%, tegen een langjarig gemiddelde van 45%. In 2010 was het aandeel gas zelfs 59%.

Het olieverbruik is 4% gedaald in 2022. Olie heeft nu een aandeel van 39% in de energiemix.

In absolute zin was de daling van het aardgasverbruik bij woningen het grootst (22%). Deze daling komt volgens het CBS door het warmere weer en door de inspanningen om gasverbruik te minimaliseren.

Landbouw

In de landbouw was de daling van aardgasverbruik met 31% relatief het grootst van alle sectoren. De daling in de landbouw wordt voornamelijk veroorzaakt door de hoge aardgasprijzen. Aardgasverbruik in de landbouw zit namelijk vooral bij de glastuinbouw, waar aardgasverbruik een relatief groot deel van totale kosten vormt, aldus het CBS. Daarnaast droeg het relatief warme en zonnige weer bij aan vermindering van het gasverbruik in de landbouw.

Het aardgasverbruik in de nijverheid is in 2022 met 18% gedaald. Deze daling is vooral terug te voeren op de chemische industrie.

De daling binnen de chemische industrie zat vooral bij een beperkt aantal aardgas-intensieve bedrijven die hun productie hebben afgeschaald. Net als voor de glastuinbouw geldt dat aardgasinkoop voor deze bedrijven een groot deel van de kosten vormt, waardoor de hoge aardgasprijs van 2022 sterk gevoeld is.