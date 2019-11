Value8 wil boekjaar mogelijk verlengen

Value8 werkte tot voor kort samen met Accon, maar die accountant maakte in maart bekend dat het zijn oob-vergunning (organisaties van openbaar belang) inleverde. Dat betekende voor Value8 dat het op zoek moest naar een nieuwe boekhouder. De investeerder is met enkele partijen in gesprek, maar dat is volgens Value8 nog geen garantie dat gesprekken zullen slagen.

Value8 stelt in zijn algemeenheid dat accountantskantoren en toezichthouder AFM al jaren "ruziënd over straat" gaan. Dat heeft er onder meer toe geleid dat meerdere kantoren hun oob-vergunning inleverden. Value8 heeft de voorzitters van beroepsorganisatie NBA en de AFM uitgenodigd om actief bij te dragen aan een oplossing van de oob-problematiek waarbij er meer vraag is dan aanbod.

Luxe uitgangspositie

In een brief aan de aandeelhouders benadrukte Value8 ook de "relatief luxe uitgangspositie" die de onderneming heeft om investeringen te doen. Dat komt mede door de verkoop van onderdelen de voorbije maanden. Vanaf half 2018 tot en met het eerste kwartaal van 2019 leverden desinvesteringen Value8 ruim 72 miljoen euro op.

Van de huidige portfolio is leverancier van medische hulpmiddelen Kersten Groep nu de grootste. Bij dat bedrijf doet topman Frans Mulder na drie jaar een stap opzij. Ook bij AmsterdamGold is sprake van een directiewissel.

Verder meldde Value8 dat het wijzigingen overweegt ten aanzien van de cumulatief preferente aandelen C. Het gaat onder meer om een verlaging van het dividendpercentage en een extra uitkering ter compensatie. Een besluit volgt na overleg met zogeheten 'prefhouders'.