’Safety first’ bij carnaval: praalwagens massaal verzekerd

De populariteit van de verzekering neemt toe, terwijl het aantal praalwagens juist afneemt. „Steeds minder mensen willen meerdere maanden aan een praalwagen bouwen. Het aantal wagens lijkt af te nemen, maar wij verzekeren er meer”, zegt Bert Sonneveld, marketingmanager van verzekeraar De Vereende, tegen verzekeringsvakblad am:web.

De Vereende, vroeger bekend als Rialto, is gespecialiseerd in het verzekeren van bijzondere risico’s en biedt als enige de ’praalwagenpolis’ aan. In totaal zijn daar duizend van gesloten. Dat betekent niet automatisch dat duizend praalwagens verzekerd rondrijden, want polissen kunnen ook voor een hele optocht gesloten worden.

De verzekering biedt dekking voor transport naar de startplaats van de optocht, tijdens de optocht zelf en voor het vervoer terug. Ook is er dekking voor letselschade van bijvoorbeeld mensen die aangereden worden door de praalwagen of een carnavalsvierder die van zijn eigen wagen kukelt.