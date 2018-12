'Bescheiden groei voor RELX in 2017'

Volgens de consensus zijn de onderliggende opbrengsten naar verwachting aangedikt tot 8,5 miljard euro, tegen 8,4 miljard euro in 2016. De nettowinst is waarschijnlijk gegroeid van 1,4 miljard naar 1,5 miljard euro. RELX, het voormalige Reed Elsevier, heeft voor 2017 een prognose uitgesproken voor een toename van de omzet en de winst.

Over de eerste negen maanden van het jaar meldde het Brits-Nederlandse bedrijf ook al verdere groei. Alle divisies droegen toen hun steentje bij, maar de divisie Risico- en Bedrijfsanalyse deed het het beste.

De informatieleverancier is na een relatief rustige periode inmiddels ook weer actiever aan het overnamefront. Dat constateerden analisten van KBC Securities onlangs, toen RELX bekendmaakte dat het voor omgerekend zo'n 660 miljoen euro het Amerikaanse ThreatMetrix overneemt. Dat bedrijf houdt zich bezig met data-analyse op het gebied van betalingstransacties.

Acht overnames

RELX heeft in 2017 in totaal acht overnames afgerond, met een totale waarde van omgerekend 140 miljoen euro. Daarnaast werden zeventien desinvesteringen gedaan, voor in totaal omgerekend 99 miljoen euro. In de voorgaande vijf jaar lag de gemiddelde som voor overnames op ruim 340 miljoen euro per jaar.

Enkele dagen voor de deal met ThreatMetrix zeiden marktkenners van Morgan Stanley nog dat de rek voorlopig een beetje uit het aandeel leek. Branchegenoot Wolters Kluwer zou het bijvoorbeeld momenteel allemaal wat beter voor elkaar hebben. Vooral bij de divisie wetenschappelijk, technisch en medisch (STM) van RELX zou de omzet onder druk staan, aldus Morgan Stanley. Daarnaast was de kans op verbeteringen van de marges volgens de Amerikanen beperkt.