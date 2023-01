Premium Het beste van De Telegraaf

Directeur uitzendbureau verzucht: ’Werkten ze maar víer dagen in plaats van drie’

Door Pieter Klein Beernink

BID-organisator Ralph van Hessen met v.l.n.r. Melati Wijsen, Marion van Happen, topvrouw van HR-dienstverlener Headfirst en Mandy Stevens-Braun. Ⓒ Foto Jos van Leeuwen

De dag vol aanstekelijke ideeën voor een betere wereld was weer aangebroken, de dag voor dromers en doeners: Big Improvement day. ,,Tien jaar geleden zijn we begonnen om mijn geboorte-eiland Bali plastic-vrij te maken”, zei Melati Wijsen (22), één van de enthousiastelingen in het Circustheater in Scheveningen.