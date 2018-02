Omstreden wet voor zzp'ers langer opgeschort

De handhaving van de zogenoemde wet DBA was eerder al opgeschort na felle kritiek en veel onrust. Veel opdrachtgevers vonden de nieuwe regels onduidelijk, waardoor zzp'ers (opdrachtnemers) inkomsten verloren.

De opschorting betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 2020 geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Tegen de ernstigste gevallen van kwaadwillenden werd echter wel opgetreden. Vanaf 1 juli gaat de Belastingdienst ook andere gevallen aanpakken waarbij opzet in het spel is.

Het is de bedoeling dat in 2020 een nieuwe wet de oude vervangt.