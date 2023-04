Premium Het beste van De Telegraaf

Onderzoek KPMG: ’Rente helpt grootbanken handje om economische turbulentie te doorstaan’

De balansen van de vier Nederlandse grootbanken zijn ondanks turbulentie in de economie en de wereldpolitiek solide het jaar 2023 ingegaan. Dat blijkt uit het onderzoek State of the Banks van KPMG, waarin de cijfers van ING, Rabobank, ABN Amro en Volksbank zijn vergeleken.