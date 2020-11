Coronavrees speelt Wall Street bij start parten

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York kwamen donderdag lager uit de startblokken. De stemming onder beleggers op Wall Street wordt gedrukt door een recordaantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in de Verenigde Staten. Verder gaat de aandacht uit naar cijfers over de wekelijkse uitkeringsaanvragen en de inflatie in de VS.