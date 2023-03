Premium Het beste van De Telegraaf

Luchtvrachtvervoerders boos op Staat om krimp

Door Yteke de Jong

De vrachtsector wil een uitzondering bij krimp van Schiphol.

Amsterdam - De luchtvrachtsector in Nederland krijgt een enorme klap als de krimp van Schiphol doorgaat. Voorman Maarten van As van de luchtvrachtkoepel is woest op de advocaat van de Nederlandse Staat, die dinsdag in de rechtszaal verkondigde dat het luchtvaartknooppunt Schiphol geen schade op zal lopen door het omstreden krimpplan van het kabinet.