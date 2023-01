Tweedehands auto duurder dan ooit met prijskaartje van ruim €25.000

Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM (ANP) - De gemiddelde prijs voor een tweedehands auto is in december gestegen naar een nieuw record. Volgens online-autoplatform AutoScout24 bedroeg de prijs voor een occasion gemiddeld €25.125. Dat is 1,7% meer dan in november en 16% hoger dan een jaar eerder.