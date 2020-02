Meevallend resultaat van kunstmestproducent OCI

Het Egyptische bedrijf sloot de meetperiode af met een omzet van 848 miljoen dollar en een resultaat van 237 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder respectievelijk 942 miljoen dollar en 269 miljoen dollar. Qua verkochte volumes was sprake van een stijging met bijna een vijfde. Het kwartaal werd afgesloten met een aangepast verlies van 43 miljoen dollar, waar dit een jaar eerder 17 miljoen dollar positief was.

Topman Nassef Sawiris bestempelde 2019 als een overgangsjaar voor de onderneming. Dit jaar rekent het bedrijf op verdere volumegroei. Ook neemt de onderneming zijn methanol-activiteiten onder de loep. Dat leidt mogelijk tot een gedeeltelijke verkoop van de divisie. In de Verenigde Staten had deze divisie vorig jaar naast lage prijzen ook te maken met onvoorziene sluiting van een grote productielocatie.