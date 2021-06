Adyen en Shell zetten AEX boven 730 punten

De AEX noteert, na de recordstand vrijdag van 728,48 punten, nu 0,3% hoger bij 730,9. De AMX koerst 0,5% in de plus bij 1072,6 punten.

Elders in Europa noteren de Britse FTSE, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 rond 0,4% hoger. Nieuwe cijfers van de industriële productie in de eurozone zetten ook de toon.

Bekijk ook: Zo hard gaat de inflatie aandelen raken

In Azië is de handel dun, de Chinese beurzen zijn vandaag gesloten.

De Nikkei wint 0,7%. Aandeelhouder 3D Investment Partners van het Japanse Toshiba (+3%) eist het ontslag van vier bestuurders, meldt Reuters. Het Japanse technologie- en elektronicaconcern spande samen met de Japanse regering om activistische buitenlandse investeerders onder druk te zetten.

In New York staan de futures voor opening van de handel om 15.30 uur op winst. Beleggers kijken volgens broker IG vooruit naar cijfers van dinsdag van de productie en winkelverkopen in de VS over mei om de groei te beoordelen. IJkpunt is de Fed-vergadering van woensdag. Als er signalen van afbouw van obligatieaankopen komen, „is dat negatief voor aandelen en positief voor de dollar”, aldus de broker.

Euro verzwakt

Volgens brokers baart de oplopende inflatie in de Verenigde Staten beleggers momenteel geen zorgen. De Amerikaanse centrale bank bevestigt zijn steun door te zetten. Ook de ECB benadrukte donderdag zijn opkoopbeleid te handhaven.

Er is een grotere vraag naar de Amerikaanse dollar, waarmee goud (-0,7%) als vluchtheuvel werd gedrukt.

De euro noteert -0,1% bij $1,2104. Het Britse pond en de Japanse yen sterken aan, hoewel de Britse regering opnieuw tot uitstel van de heropening van de economie heeft besloten.

Bitcoin wint 12%, Tesla-topman zegt dat de autobouwer weer bitcoin als betaling accepteert zodra de helft van de ’miners’ van de crypromunt ’groen’ produceert en minder energie verstookt.

De rentevergoeding voor een Amerikaanse 10-jarige staatsobligatie gaat licht hoger bij 1,463%.

Brentolie koerst 0,5% hoger bij $73 per vat. Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) komt de vraag later dit jaar terug op het oude niveau van voor de coronapandemie.

Handelsconflict

Macronieuws heeft de overhand. Het IMF waarschuwde dit weekend voor een oplopend verschil in tempo van economisch herstel van de coronacrisis tussen landen. In het Britse Cornwall meldden de G7-landen opkomende economieën extra te gaan steunen.

Zorgen om een handelsoorlog tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk liepen op. De Britse premier Boris Johnson waarschuwde een deel van het brexitprotocol op te schorten als de Europese Unie niet wil instemmen met een compromis om handel via Noord-Ierland mogelijk te maken. De Britse industriële productie blijkt in april, na groei de maand ervoor, opvallend gedaald.

Bekijk ook: Graantje meepikken bij bouwen van voetbalfeestje

Betalingenverwerker Adyen leidt de AEX met 1,6% koerswinst. Het bedrijf kreeg een bankvergunning voor de Verenigde Staten van het Office of the Comptroller of the Currency.

Shell (+1,5%) zou volgens Reuters overwegen om zijn schalieactiviteiten in het Amerikaanse Permian Basin af te stoten. Daarmee zou het olie- en gasconcern in een klap een forse beperking van de CO2-uitstoot realiseren, een eis van de Amsterdamse rechtbank. De verkoop zou $10 miljard opleveren.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield staat 1,4% in het groen.

Halfgeleider ASMI stijgt 1,1%, chipmachinemaker ASML gaat 1% opwaarts.

Philips (-3,1%) zet nog eens €250 miljoen opzij vanwege de grote wereldwijde terugroepactie voor beademingsapparatuur. In het eerste kwartaal zette het concern ook al €250 miljoen apart.

Unilever wint 0,3%. De Braziliaanse fiscus eist ruim €2 miljard van het voeding- en wasmiddelenconcern. In een slepende kwestie rond herstructurering van het levensmiddelenconcern in 2001 claimt Brazilië dat Unilever nu in totaal €2,9 miljoen aan belastingen.

Bij de middelgrote fondsen staat dienstverlener Intertrust op 2% winst bovenaan, speciale-metalenleverancier AMG wint 1,8%.

Air France KLM gaat onderin 0,8% het meest omlaag.

Volg de beurs op de voet met de DFT Koersen-app. Download hier voor iPhone of voor Android.