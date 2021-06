Goede zaken Shell maakt domper Philips ongedaan

De AEX sluit 0,2% hoger bij een recordstand van 730,25. De AMX koerst 0,1% in de plus bij 1069,2 punten.

IJkpunt is de Fed-vergadering van woensdag. Als er signalen van afbouw van obligatieaankopen komen, „is dat negatief voor aandelen en positief voor de dollar”, aldus de broker.

Euro verzwakt

Volgens brokers baart de oplopende inflatie in de Verenigde Staten beleggers momenteel geen zorgen. De Amerikaanse centrale bank bevestigt zijn steun door te zetten. Ook de ECB benadrukte donderdag zijn opkoopbeleid te handhaven.

Bitcoin wint 12%, Tesla-topman zegt dat de autobouwer weer bitcoin als betaling accepteert zodra de helft van de ’miners’ van de crypromunt ’groen’ produceert en minder energie verstookt.

De rentevergoeding voor een Amerikaanse 10-jarige staatsobligatie gaat licht hoger bij 1,463%.

„Voorlopig vinden financiële markten het allemaal best”, concludeert hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. „Dat kan op enig moment omslaan. Bijvoorbeeld als er de komende maanden signalen opduiken dat inhaalvraag tot oververhitting van economieën leidt.”

Shell wint

In de AEX doet Shell (+2,5%) goede zaken. De oliereus zou overwegen om zijn schalieactiviteiten in het Amerikaanse Permian Basin af te stoten. Daarmee zou het olie- en gasconcern in een klap een forse beperking van de CO2-uitstoot realiseren, een eis van de Amsterdamse rechtbank. De verkoop zou $10 miljard opleveren. De olieprijs en de aansterking in de hele oliesector draagt aan die winst bij, aldus Van Holst van ABN Amro/ODDO BHF.

Betalingenverwerker Adyen boekt 0,7% koerswinst. Het bedrijf kreeg een bankvergunning voor de Verenigde Staten van het Office of the Comptroller of the Currency.

Unilever wint 0,3%. De Braziliaanse fiscus eist ruim €2 miljard van het voeding- en wasmiddelenconcern. In een slepende kwestie rond herstructurering van het levensmiddelenconcern in 2001 claimt Brazilië dat Unilever nu in totaal €2,9 miljoen aan belastingen.

Philips duikt 4,2% omlaag. Het zorgtechnologoeconcern zet nog eens €250 miljoen opzij vanwege de grote wereldwijde terugroepactie voor beademingsapparatuur. In het eerste kwartaal zette het concern ook al €250 miljoen apart.

Maaltijdenbezorger Just Eat ziet de winst verdampen naar een min van 2,3%.

Bij de middelgrote fondsen staat bodemonderzoeker Fugro op 3% winst bovenaan.

Aalberts Industries vormt de bodem op 2,1% neergang. PostNL gaat 1,5% omlaag.

Bij de smallcaps zit bouw- en infrabedrijf BAM in de lift met 3,1% koerswinst.

Het Bulgaarse veepharmabedrijf Huvepharma van miljardair Kiril Domuschiev kondigde aan naar de beurs in Amsterdam te komen.

